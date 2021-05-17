«Краснодар» примет «Зенит» на своем поле. Вот причины бросить все дела и насладиться Winline Derby:

Winline Derby между этими соперниками всегда полны ярких моментов и красивых голов. А значит, пропустить субботний бой решительно нельзя!

«Зенит» несется к третьему подряд чемпионству в РПЛ – для титула команде Сергея Семака осталось набрать 9 очков в оставшихся пяти матчах. «Краснодар» же не встряхнула даже тренерская рокировка – «быки» проиграли в дебютном матче Виктора Гончаренко. Кажется, с набором очков у питерцев не должно возникнуть проблем. Или все не так просто?

Эту игру можно посмотреть бесплатно. Достаточно просто скачать приложение Winline.

На юге «Зенит» и «Краснодар» любят забивать много – поэтому тотал больше 2,5 за 1,67 кажется интересным вариантом. Начало битвы в 19:00 (мск).

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