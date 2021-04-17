Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе забил через себя в матче 26-го тура РПЛ против «Химок». Встреча закончилась победой грозненского клуба со счетом 3:1.

Мелкадзе отличился на 65-й минуте, сделав счет 3:0: после заброса от Анхеля Уилкера в штрафную форвард поборолся с защитником за мяч, обработал его и технично пробил, находясь спиной к воротам.

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Гол стал для Мелкадзе первым с 4 октября, когда он поразил ворота «Рубина».

В составе «Ахмата» также отличились Евгений Харин и Владимир Ильин, у «Химок» забил Брайан Идову.

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