«Локомотив» забил два мяча «Ростову» за две минуты в матче 26-го тура РПЛ. Красно-зеленые открыли счет уже на 4-й минуте после ошибки вратаря гостей Сергея Песьякова.

Песьяков получил передачу от Денниса Хаджикадунича, ошибся и отпустил мяч слишком далеко. Рядом оказался Франсуа Камано, который воспользовался осечкой и закатил мяч в пустые ворота.

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Второй гол «Локомотив» оформил уже на 6-й минуте – Рифат Жемалетдинов забил дальним ударом. «Ростов» ответил мячом Хаджикадунича на 33-й минуте.

Команда Марко Николича идет на победной серии из 10 официальных матчей.

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