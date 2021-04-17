Матчи «быков» и «Зенита» регулярно получаются горячими, поэтому от новой встречи в Краснодаре ждали огня. И начало полностью оправдало ожидание – уже на седьмой минуте с передачи Кристофера Ульссона отличился Алексей Ионов.

Ионов – воспитанник «Зенита». Он играл в команде до 2011 года.

«Краснодар» обязательно забивает «Зениту» в семи матчах подряд. Последний раз такое удавалось «Спартаку», который огорчал питерцев с 2015-го по 2017-й.

«Зенит» быстро пришел в себя и перехватил инициативу. У сине-бело-голубых, как и у «Краснодара», были моменты еще в первом тайме, но счет до перерыва остался прежним – 1:0. Вторая половина началась с атак «Зенита», но «быки» отгрызнулись на 60-й минуте. Ионов убежал в контратаку, красиво на замахе уложил Ярослава Ракицкого и забил в дальнюю девятку.

Чемпионат России «Зенит» отыгрался с 0:2. «Краснодару» не помог дубль Ионова ЧАС НАЗАД

Это первый дубль Ионова с ноября 2019-го: тогда он дважды огорчил «Сочи».

Всего в РПЛ-2020/21 у Алексея накопилось 4+5.

Алексей Ионов, Виктор Гончаренко Фото: Getty Images

Казалось, все идет к уверенной победе хозяев, но «быки» сами привезли гол. На 76-й минуте Кайо и Матвей Сафонов несогласованно сыграли в штрафной, и Сердар Азмун закатил легкий мяч в пустые ворота.

«Зенит» забивал в каждой из 10 последних встреч – самая длинная текущая серия в лиге.

Начиная с декабря 2020 года, Азмун забил больше всех (10), показал наибольший xG, нанес больше всех ударов и ударов в створ в РПЛ.

Краснодар пропустил 11 мячей в трех последних домашних матчах – в 13 предыдущих играх было 10 голов.

«Зенит» продолжил атаковать и дожал соперника: на 86-й минуте Андрей Мостовой замкнул кросс Вильмара Барриоса. Во многом сказалась четверная замена Сергея Семака – при счете 0:2 на 65-й минуте он выпустил на поле Дриусси, Сутормина, Оздоева и как раз Мостового. После этого питерцы сотворили камбэк. В оставшееся время команды не изменили счет – 2:2 и классическая жара от «Краснодара» и «Зенита»

«Зенит» не проигрывает «Краснодару» уже шесть матчей: с сезона-2018/19 сине-бело-голубые накопили четыре победы и две ничьи.

«Краснодар» прервал черную серию в матчах с «Зенитом» – ранее «быки» уступили питерцам дома трижды подряд. Если бы краснодарцы уступили, то установили бы личный антирекорд по поражениям одному клубу на своем поле.

«Быки» избежали еще одного антирекорда: они могли впервые с 2017-го проиграть четыре матча РПЛ подряд.

И еще одно спасение от «Краснодара»: поражение от «Зенита» стало бы для «быков» третьим домашним подряд в РПЛ – это случилось бы впервые в истории.

Вячеслав Караваев и Вандерсон, «Краснодар» – «Зенит» Фото: Getty Images

«Зенит» набрал 55 очков. «Локомотив», которые ранее обыграл «Ростов», сократил отстование до шести баллов.

«Спартак» проигрывает сине-бело-голубым восемь очков, но имеет в запасе матч против «Уфы».

«Краснодар» набрал 35 очков и остался на 11-м месте.

Чемпионат России «Краснодар» 3 раза побеждал «Зенит». Каждый – культовый 10 ЧАСОВ НАЗАД