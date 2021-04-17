«Локомотив» обыграл «Ростов», победил в 11-м матче подряд и во второй встрече кряду не обошелся без спорных судейских решений.

«Железнодорожники» забили два быстрых мяча, но пропустили ближе к концу тайма и вышли на вторую половину с не таким серьезным преимуществом. Через семь минут после свистка вторую желтую карточку получил шведский полузащитник Армин Гигович – судья увидел нарушение в борьбе с Рифатом Жемалетдиновым. Российский футболист схватился за лицо, но на повторе не видно отмашки шведа.

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Эпизод с красной карточкой – на отметке 3:48.

Бывший судья Илья Обломов считает, что красная карточка Гиговичу показана не верно, но ВАР вмешаться не мог, так как в том эпизоде была показана вторая желтая. Эксперт полагает, что и для предупреждения не было оснований, так как Гигович не отмахивался – это обычное движение, ненамеренное.

Оставшись в меньшинстве, «Ростов» прижался к своим воротам. Во время одной из атак в штрафной на мяч шли Гжегож Крыховяк и Денис Терентьев. Явного контакта на повторе не наблюдается, но поляк упал, а Михаил Вилков указал на 11-метровую отметку. Сам Крыховяк пенальти и реализовал.

Илья Обломов не понимает, почему в моменте с пенальти не вмешался ВАР. «На мой взгляд, это ошибка Вилкова. Терентьев уже поставил ногу на газон и не пересекал траекторию движения Крыховяка, который точно не успевал к мячу, сам задел ногу Терентьева и упал. Не утверждаю, что это симуляция Крыховяка – обычное столкновение, в результате которого один игрок упал. Но это точно не нарушение со стороны защитника «Ростова». Пенальти назначен необоснованно. ВАР должен был вмешаться в эпизод и позвать Вилкова к монитору», – приводит слова Обломова Sport24

Помимо Гиговича, желтую карточку в этой встрече получил японец Кенто Хашимото. Для обоих футболистов предупреждение стало четвертым – оба пропустят игру с тульским «Арсеналом», который в данный момент борется за выживание.

«Локомотив» победил «Ростов» со счетом 4:1.

У красно-зеленых отличились Франсуа Камано, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк (пенальти) и Эдер. У «Ростова» забил Деннис Хаджикадунич.

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