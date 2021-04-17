В матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» дома сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 2:2. Черно-зеленые провели второй матч под руководством нового тренера Виктора Гончаренко.

Дубль оформил Алексей Ионов: бывший футболист «Зенита» отличился на 7-й и 61-й минутах. В первом тайме Ионов аккуратно подкорректировал направление дальнего удара Кристофера Ульсена, а во второй половине матча Алексей забил после блестящего обыгрыша и красивого удара в девятку.

«Зенит» ответил мячом Сердара Азмуна на 76-й минуте – иранец поразил ворота после ошибки Матвея Сафонова. Спустя 10 минут петербуржцы сравняли счет усилиями Андрея Мостового, который точно пробил в нижний угол ворот «Краснодара».

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Команда Семака продолжает лидировать в турнирной таблице с 55 очками и отрывом в шесть баллов от второго места.

«Краснодар» идет на 11-й позиции с 35 очками.

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