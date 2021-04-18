Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг рассказал, почему решил уйти в «Гётеборг» после окончания сезона-2020/21.

– Недавно было объявлено, что по истечении сезона ты переходишь в «Гетеборг». Это было сложное решение?

– Конечно, оно было непростым, мы много обсуждали это с семьей. Но мне уже 35, дети растут, им нужна школа и постоянные друзья. Пора жить нормальной жизнью, а не мотаться по свету, как это заведено у профессиональных футболистов. В «Краснодаре» чувствую себя здорово, но по семейным соображениям принял такое решение. Еще в начале карьеры я думал о том, что завершить ее хочу в своем первом клубе. Это красивый финиш, о котором мечтают многие. Думаю, сейчас правильное время.

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– Порой футболисты не выкладываются в своих последних матчах за клуб. Но это точно не твоя история – ты все так же агрессивен на поле и нацелен на голы...

– Да, так и есть. Мы решили, что заранее объявим о моем переходе в «Гетеборг», чтобы сразу убрать все вопросы, расставить точки над i. Теперь ничто не отвлекает меня от игры за «Краснодар», я сконцентрирован на футболе. Все, о чем сейчас думаю – это о том, как помочь команде в последних матчах сезона. Я очень признателен «Краснодару»: ко мне всегда относились уважительно, мы многого достигли вместе, пробились в групповой этап Лиги чемпионов. И я хочу в ответ отдать максимум, – цитирует 34-летнего Берга официальный сайт «Краснодара»

Швед подписал контракт с «Краснодаром» в июле 2019 года.

В «Гётеборге» Берг начинал карьеру и стал чемпионом Швеции.

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