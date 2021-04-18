В летнее трансферное окно «Спартак» планирует расстаться с несколькими футболистами, которые не проходят в основной состав команды или выступают на правах аренды за другие клубы.
По информации «Спорт-Экспресса», красно-белые разгрузят платежную ведомость продажей Георгия Мелкадзе и Артема Тимофеева (играют в аренде за «Ахмат»), Аяза Гулиева (восстанавливается после травмы в «Спартаке-2») и Александра Ташаева.
«Дальнейшая трансферная политика «Спартака» будет согласована с тем специалистом, который начнет готовить команду к новому сезону», – прокомментировал информацию руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.
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