Опубликовано 18/04/2021 в 12:26 GMT | Обновлено 18/04/2021 в 12:27 GMT

В летнее трансферное окно «Спартак» планирует расстаться с несколькими футболистами, которые не проходят в основной состав команды или выступают на правах аренды за другие клубы.

По информации «Спорт-Экспресса» , красно-белые разгрузят платежную ведомость продажей Георгия Мелкадзе и Артема Тимофеева (играют в аренде за «Ахмат»), Аяза Гулиева (восстанавливается после травмы в «Спартаке-2») и Александра Ташаева.

«Дальнейшая трансферная политика «Спартака» будет согласована с тем специалистом, который начнет готовить команду к новому сезону», – прокомментировал информацию руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

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После окончания сезона-2020/21 «Спартак» по собственному желанию покинет главный тренер Доменико Тедеско.

«Спартак» идет третьим в турнирной таблице РПЛ.

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