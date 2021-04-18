Главный тренер «Локомотива» Марко Николич может покинуть московский клуб. Сербский специалист не согласен с трансферной политикой руководства красно-зеленых.
Николич настаивает на продлении контрактов с Максимом Мухиным, Рифатом Жемалетдиновым, Владиславом Игнатьевым и Антоном Коченковым. Серб также просил продлить контракт с Ведраном Чорлукой, но хорватский защитник уже объявил об уходе в конце сезона. Николич покинет «Локо», если политика нового руководства не изменится. Он уже рассказал о своих намерениях руководству «Локомотива», сообщает «Чемпионат».
В контракте Николича прописаны отступные, которые действуют в обе стороны. Если контракт захочет разорвать серб, ему придется заплатить 400 тысяч евро, если руководство «Локомотива» решит избавиться от тренера, ту же сумму выплатит клуб, утверждает журналист Сергей Егоров.
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Агент Тимур Гурцкая считает, что шансы Николича остаться в «Локомотиве» равны примерно 10-20%. «Игроков не продлевают, Николич недоволен, может собраться и уехать. Есть ли у него предложения? Думаю, что будут», – приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».
- Николич тренирует «Локомотив» с мая 2020 года. Он сменил на посту Юрия Семина.
- В данный момент «Локомотив» идет на втором месте в чемпионате России и сыграет в полуфинале Кубка страны.
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