«Уфа» мощнейше вынесла «Спартак». Если кого-то удивляет счет, то можно не сомневаться, что башкирский клуб победил по делу. Это не была игра от обороны с надеждой на редкую атаку – «Уфа» подходила к воротам красно-белых часто и разнообразно. Счет мог быть намного крупнее, гости промахивались с убойных позиций.

Все голы «Уфы» получились на удивление стильными, возникало ощущение, будто команда играет так минимум сезон, хотя под руководством нового тренера уфимцы провели второй матч. 37-летний Алексей Стукалов еще не работал главным тренером в клубах РПЛ, но его отец Борис Стукалов с переменным успехом в середине нулевых тренировал «Томь».

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Главным героем матча и лучшим игроком по его итогам стал 25-летний Владислав Камилов. В самом начале встречи красно-белые соцсети уличили «Уфу» в нарушении регламента. В прошлом туре с «Ахматом» Камилов получил четвертую желтую карточку, а игру против «Спартака» он почему-то не пропустил. По регламенту такое нарушение карается аннулированием результата матча и техническим поражением, но не в случае Камилова. Владислав заработал две карточки, еще играя в ФНЛ за «СКА-Хабаровск», а потому после двух желтых в РПЛ он уже отбыл дисквалификацию – в России предупреждения переносятся из лиги в лигу.

«Уфа» Фото: Getty Images

Сама того не желая, «Уфа» знатно ответила на троллинг в соцсетях «Спартака». Башкирский клуб дал надежду на жирные 3:0, а затем не только их отобрал, но и усилиями этого самого Камилова сделал тот же счет, но в свою пользу. Совпадение или нет, но «Спартак» второй матч подряд проигрывает после жестких подколов в адрес соперника от своей медиаслужбы. Если карма действительно есть, сейчас ее механизмы вовсю работают.

Сначала в твиттере «Спартака» обещали ограбить поезд . Закончилось все поражением от «Локомотива» и ЭСК, который не принял претензии в адрес судейства. Теперь глупая шутка о Шамиле Газизове про перчатки и фиалки обернулась тем, что команда бывшего гендира может лишить «Спартак» Лиги чемпионов.

Команда Доменико Тедеско чередует удачные серии с лузерскими: в октябре-ноябре 2020-го красно-белые не выигрывали в РПЛ три матча, а после побед над «Ротором» и «Тамбовом» последовали поражения от «Сочи», «Зенита» и «Рубина». Проиграв казанцам, москвичи вышли на победный путь – 12 очков в четырех матчах и 16-5 по голам, но тут же за две встречи пропустили столько же сколько за предыдущие четыре.

Каждая серия «Спартака» сопровождается истерией на тему состояния команды. Если хотя бы пару туров подряд клуб побеждает, значит, рвутся в Лигу чемпионов, а Тедеско может остаться. Если проигрывают, как сейчас, значит, можно прямо сейчас заканчивать сезон, и тут же появляются слухи о новых кандидатурах на замену немцу.

До конца чемпионата осталось всего четыре тура – «Спартаку» стоит успокоиться, и в первую очередь это относится к медиакоманде, которая нагнетает в соцсетях. Пора прекратить искать во всем заговоры и просто поддержать команду, которой теперь нужно не только бороться за Лигу чемпионов, но и делать все, чтобы вообще не вылететь из еврокубковой зоны.

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