Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Уфы» прокомментировал шуточную традицию «красно-белых» проигрывать в день рождения клуба и сравнил «Спартак» с «Баварией».
– Знали ли вы о печальной традиции «Спартака» проигрывать в свой день рождения? И не показалось, что без боевых Соболева, Джикии и остроты Айртона у нас не было лидеров на поле?
– Не знал об этой традиции. Может, лучше бы тогда стоило сыграть накануне или на следующий день, но речь не об этом. Проще всего сказать, что нам не хватало Джикии, Соболева и Айртона, но если хочешь быть великим клубом, то нужно уметь справляться с такими ситуациями.
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Взять «Баварию» – у них несколько недель из-за травмы нет Левандовского, но даже без него они побеждают в Париже, побеждают «Вольфсбург». Сравниваю «Спартак» с «Баварией», потому что эти оба клуба – великие. Если хочешь быть великим, то нужно уметь справляться с трудностями. Думаю, если бы мы сегодня хорошо играли, но не смогли забить, то можно было бы сказать, что не хватало Соболева в фазе атаки. Но, думаю, если бы Александр вышел на поле сегодня, то после финального свистка также ушел бы голодным. В том смысле, что не забил бы, – цитирует Тедеско Sportbox.
- «Уфа» выиграла со счетом 3:0.
- После 26 туров «Спартак» идет на третьем месте, уступая «Зениту» восемь очков.
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