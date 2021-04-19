Клубы-учредители Суперлиги рассматривали приглашение на турнир петербургского «Зенита», но заключить соглашение оказалось невозможно из-за спонсорских деталей.
«Единственный российский клуб с потенциально мощным спонсором, который был интересен Суперлиге (как раз за счет спонсора) – это «Зенит». Но, спонсор «Зенита» – спонсор Лиги чемпионов и УЕФА. Руководство Суперлиги проявляло интерес к «Зениту», но ответных действий не дождалось», – написал журналист Василий Конов.
«Зенит», Лигу чемпионов и УЕФА спонсирует российская транснациональная энергетическая компания «Газпром».
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- О создании Суперлиги объявили 12 европейских клубов: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».
- УЕФА отреагировал жестко, пригрозив клубам баном на участие во всех турнирах и запретом футболистам играть за сборные.
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