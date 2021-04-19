Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев осудил создание Суперлиги, хотя сам в течение долгого времени выступал за появление объединенного чемпионата с участием клубов из стран СНГ.

«Я отношусь к этому решению крайне отрицательно. На протяжении последних десятилетий была выработана хорошая система международных игр – в Кубке европейских чемпионов играли только победители национальных турниров, команды, занявшие со второго по четвертое места, играли в Кубке УЕФА, а победители национальных кубковых чемпионатов играли в Кубке обладателей кубков, в котором в свое участвовали киевское и тбилисское «Динамо», становившиеся победителями турнира.

После этого произошла реорганизация, сделали Лигу чемпионов и Лигу Европы, два этих турнира, на мой взгляд, вполне себя оправдали, поэтому я считаю, что нет смысла что-то менять. Третий вариант реорганизации – увеличить количество команд-участниц Лиги чемпионов, о чем говорил президент УЕФА, таким образом организация идет на то, чтобы помогать странам развивать футбол, потому что если 15 команд будут играть в одном турнире, а остальные пять участников постоянно меняться по еще пока неясному принципу, в других странах интерес к футболу будет падать, чего нельзя допустить

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Я думаю, что УЕФА может подать иск к тем командам, которые являются организаторами Суперлиги, с целью оштрафовать их на крупные суммы, и, мне кажется, европейский суд их поддержит. Россия в Суперлигу просто не будет попадать, и тогда, как я уже говорил, начнет пропадать интерес», – цитирует Газзаева ТАСС

Ранее Газзаев продвигал идею объединения РПЛ с чемпионатами стран СНГ и возглавил оргкомитет объединенного чемпионата.

О создании Суперлиги объявили 12 европейских клубов: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

УЕФА отреагировал жестко, пригрозив клубам баном на участие во всех турнирах и запретом футболистам играть за сборные.

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