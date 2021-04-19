Российский арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы.

Об отстранении 41-летнего судьи заявил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Вилков не сможет работать на любых футбольных матчах.

«Жесткое решение по поводу Вилкова такое: человек больше не будет судить. Считаю, он вообще не должен судить в футболе. Это решение принято мной. Он больше не будет назначаться на матчи. Более того, после отстранения на девять матчей в прошлом году я говорил, что утрата доверия – очень серьезная формулировка. Говорил ему, что нельзя допускать серьезные ошибки, которые могли бы вновь использовать эту формулировку в отношении него. С самим Михаилом я не говорил.

Чемпионат России Матч «Краснодар» – «Рубин» могут переиграть. Виноват Вилков – он нарушил протокол ВАР 17/10/2020 В 21:33

Очень надеюсь, что это будет сигналом для всех остальных арбитров. Не знаю, что еще нужно будет делать, какие еще посылы давать судьям, чтобы они окончательно осознали, что нам нужны их профессиональные качества, а не игры вокруг игры. Понятно, что они испытывают давление, как и любой человек, попадающий в экстремальную ситуацию. Но на то судьи и профессионалы, чтобы с этим давлением справляться и профессионально выполнять работу, которую должны делать. По итогам первой части чемпионата были удалены из РПЛ судьи, получившие наиболее низкие оценки. Были вопросы к их профессиональным качествам, но Вилков к ним не относится - это высокопрофессиональный судья с большим опытом, его ошибки становятся резонансными», – сказал Хачатурянц РИА Новости

В качестве главного судьи в рамках Премьер-лиги Михаил Вилков дебютировал 5 мая 2010 года в матче 9 тура «Крылья Советов» – «Алания».

Вилков был арбитром FIFA до 2019 года.

Чемпионат России Конов – о судье матча «Зенит» – ЦСКА: «Вилков должен извиниться и завершить карьеру. Позорище» 02/11/2019 В 19:09