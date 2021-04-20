Опубликовано 20/04/2021 в 07:03 GMT | Обновлено 20/04/2021 в 07:03 GMT

«Спартак» до сих пор не рассчитался с бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым за досрочное расторжение контракта.

По информации «Спорт-Экспресса» , Газизов получил только первый транш на сумму в 100 миллионов рублей. По соглашению, заключенному с владельцем клуба Леонидом Федуном, экс-гендиру должны были перевести еще три выплаты на сумму в 300 миллионов.

«Спартак» не отдает Газизову остаток долга и работает над минимизацией размера компенсации. Источник предполагает, что из-за этого появился иск акционера клуба АО «Капитальные активы» о признании недействительным досрочного прекращения соглашения с Газизовым.

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Газизов проработал в «Спартаке» менее полугода и покинул клуб в декабре 2020-го.

После увольнения он вернулся в «Уфу».

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