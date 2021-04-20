«Спартак» до сих пор не рассчитался с бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым за досрочное расторжение контракта.
По информации «Спорт-Экспресса», Газизов получил только первый транш на сумму в 100 миллионов рублей. По соглашению, заключенному с владельцем клуба Леонидом Федуном, экс-гендиру должны были перевести еще три выплаты на сумму в 300 миллионов.
«Спартак» не отдает Газизову остаток долга и работает над минимизацией размера компенсации. Источник предполагает, что из-за этого появился иск акционера клуба АО «Капитальные активы» о признании недействительным досрочного прекращения соглашения с Газизовым.
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- Газизов проработал в «Спартаке» менее полугода и покинул клуб в декабре 2020-го.
- После увольнения он вернулся в «Уфу».
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