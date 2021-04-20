В понедельник, 19 апреля, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц пожизненно отстранил от работы арбитра Михаила Вилкова. Босс российских рефери единолично принял решение, а причиной бана стала «утрата доверия». В последние годы в России с такой формулировкой принято увольнять облажавшихся мэров или губернаторов, теперь дошло до судей. Зато болельщики «Спартака» точно счастливы: по их мнению самый прозенитовский судья больше никогда не возьмет в руки свисток.

Михаил Вилков с октября 2020 года находился на испытательном сроке. Тогда 41-летний рефери мощно накосячил в матче «Краснодар» – «Рубин». Казанцы даже просили о переигровке, ведь по ходу встречи создалось ощущение, будто судья сходит с ума. На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в собственной штрафной, но вместо того чтобы остановить игру и послушать видеоассистентов, Вилков дал командам продолжить: за это время он зафиксировал фол, показал желтую карточку Мураду Мусаеву, и только потом его осенило. Михаил бодро побежал к монитору, нарушив все протоколы ВАР (нельзя пересматривать эпизод в случае возобновления матча), а после назначил пенальти. Уже через несколько дней он как ни в чем не бывало выставлял идиотами членов КДК РФС – рассказывал, что все делал по инструкции. Правда, потом все же пришел в себя, извинился, но все равно заработал бан до конца года.

Михаил Вилков Фото: From Official Website

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Последний матч «Локо» – «Ростов», вероятно, окончательно убедил Хачатурянца, что Вилков профнепригоден. Ведь после игры медиа вновь обсуждали не голы и тренерский прогресс Николича, а удаление Армина Гиговича и пенальти за фол на Крыховяке. «СЭ» даже выкатил инсайд, что Вилкову дадут доработать до конца сезона, а потом спокойно отправят на пенсию. Но не дали. Михаил узнал о пожизненном бане из интернета, записался на прием к Хачатурянцу, но Ашот отказался встретиться с судьей.

Весь путь Михаил Вилкова в судействе показывает слабость и беспомощность системы подготовки рефери. Арбитр начал карьеру в 2010 году, но уже к 2014-му наработал на пожизненный бан.

В 2009-м Вилкова поставил на кубковый матч «Динамо» с «Волгарем». Астраханцы победили 2:0, но после финального свистка половина динамовской команды пошла к арбитру разбираться. Судья большую часть матча свистел в пользу соперника, а на 62-й минуте показал спорную вторую желтую карточку Адриану Ропотану. Больше всех бесился Андрей Кобелев. «Арбитр испортил игру», – говорил экс-коуч «Динамо». Знал бы он, сколько еще нервов этот рефери заберет у тренеров и руководителей.

В сезоне-2012/13 у Вилкова было три запоминающихся эпизода: удаление Роман Шишкина за вторую желтую в игре «Зенит» – «Локо», когда рефери перепутал его с Ведраном Чорлукой. В 2014-м в кубком матче ЦСКА – «Краснодар» судья принял три спорных решения в пользу клуба Галицкого: показал желтую Василию Березуцкому за симуляцию, которой не было, отнял гол у Сейду Думбия из-за несуществующего офсайда и не отреагировал на удар Андреаса Гранквиста по корпусу Георгия Миланова. «Краснодар» победил, а Гинер после матча залетел в судейскую, где долго выяснял у Вилкова, сколько стоит победа над его командой.

Судья Михаил Вилков, «Зенит» – ЦСКА Фото: Getty Images

Между этими скандалами Вилков вляпался в еще один: именно про его продажность кричал Рамзан Кадыров в памятной игре с «Рубином», а позже рассказывал, что Михаил просил деньги за нужный результат. Видимо, глава Чеченской республики уже тогда что-то знал.

После этих скандалов Вилкова постепенно отодвигали от важных матчей РПЛ, а перед сезоном-2017/18 вообще опустили в ФНЛ. Но тут рулить судьями поставили Андрея Будогосского, который вытащил Михаила из лиги, где он также много ошибался, и сразу поставил на матч «Зенит» – «Спартак». Объясняющая формулировка получилась великой: «Вилков – не спонтанное назначение. Давно его знаю, всегда импонировало весомое качество – это мужик, который способен управлять игрой в самых сложных ситуациях. Его невозможно сломать», – говорил босс. Тот матч арбитр провел без явных ошибок, зато через год его вовсю обвиняли в предвзятости.

В матче «Енисей» – «Крылья Советов» судья допустил три ключевые ошибки: не назначил пенальти в ворота красноярцев, не удалил защитника Валерия Кичина за очевидный фол на нападающем самарцев Александре Соболеве, но при этом дал спорную вторую желтую игроку «Крыльев» Олегу Ланину. После матча тогда еще главный тренер «КС» Андрей Тихонов заявил, что судья делал нужный результат. Знающие люди посмеивались: ведь начальник «Енисея» Игорь Егоров в свое время дал шанс Вилкову на профессиональном уровне, они много лет жили вместе на сборах и вообще хорошие друзья. Поэтому не стоило даже ожидать другой работы на матче.

Вилков отделался четырьмя матчами без назначений, но потом продолжил нести зло.

В сезоне-2019/20 состоялся легендарный матч «Зенит» – ЦСКА, когда Вилков не увидел дикий фол Сердара Азмуна на Иване Облякове, после которого армеец едва передвигался. Зато позднее рассмотрел неочевидное нарушение Яки Бийола и удалил игрока ЦСКА. Судью снова показушно отстранили, а через пару недель вернули к работе.

Очевидно, что Вилкова убрали по совокупности. Нельзя столько лет работать и допускать мегаочевидные ошибки. Еще пугает его статистика: «Зенит» (36 матчей: 25 побед, 9 ничьих, 2 поражения), «Спартак» (27 матчей: 4 победы, 9 ничьих, 14 поражений). Со временем назначение Вилкова на матчи этих команд стало классическим мемом. Все понимали, каким будет результат.

Михаил не останется без работы и денег. Еще в 2020-м он выбил себе теплое место президента федерации футбола Нижнего Новгорода. Также до недавнего времени был одним из учредителей ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС-М» и компании по производству текстильных материалов. Нищета ему не грозит.

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