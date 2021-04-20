Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала создание Суперлиги и выразила уверенность в том, что учредители учли все риски.

«Думаю, что к этому решению давно готовились. Слухи ходили последние лет 15. Мировой кризис, вызванный пандемией, усилил все проблемы. Все стали искать способы выйти из финансового кризиса. Позиция УЕФА очень жесткая и бескомпромиссная. Она не отвечает интересам футбола. В этой лиге будут играть лучшие команды.

Уверена, что создатели Суперлиги считали свои риски. Они абсолютные профессионалы в сфере футбола. Эти люди не стали бы делать необдуманных шагов. Другое дело, что на их пути встретятся очень много непредсказуемых трудностей, которые создаст УЕФА. Рано или поздно компромисс будет найден. Эта лига поможет развитию футбола», – цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс»

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19 апреля 12 топ-клубов из Англии, Италии и Испании объявили о создании Суперлиги – турнира-альтернативы Лиге чемпионов.

Чиновники УЕФА выдвинули грандам серьезные ультиматумы: сообщается, что «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» будут исключены из еврокубков.

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