В интернете опубликовали зарплатную ведомость московского «Спартака».

Информация о зарплатах основного состава и тренерского штаба «Спартак» в сезоне-2020/21 оказалась в распоряжении телеграм-канала Black Mirror. Больше всех в московском клубе получает Роман Зобнин: оклад полузащитника – 3,49 миллиона евро за сезон. Зарплата Самуэля Жиго – 2,26 миллиона евро. Оклад Ильи Кутепова – 2,3 миллиона евро. Капитан «Спартака» Георгий Джикия – лишь четвертый по зарплате: он получает 2 миллиона евро.

Второй по зарплате среди легионеров – Айртон. Он получает 1,92 миллиона евро в год. Оклад Эсекиеля Понсе составляет 1,72 миллиона евро, у Джордана Ларссона – 1,55 миллиона евро за сезон. Александр Максименко зарабатывает 1,49 миллионов евро. Соболев – 1,15 миллионов.

Чемпионат России «Спартак» задолжал Газизову 300 млн за разрыв контракта («СЭ») 11 ЧАСОВ НАЗАД

Также стала известна зарплата главного тренера москвичей Доменико Тедеско – согласно данным телеграм-канала Black Mirror, годовой оклад немца составляет 3,49 млн евро. Уточняется, что в контракте Тедеско предусмотрен финансовый бонус в размере 575 тысяч долларов, если «Спартак» займет второе место в РПЛ.

В последнем туре РПЛ «Спартак» дома разгромно проиграл «Уфе» (0:3) в день своего 99-летия.

За 4 матча до конца чемпионата «Спартак» идет на третьем месте, уступая «Зениту» восемь очков.

Чемпионат России «Оба клуба – великие». Тедеско сравнил «Спартак» с «Баварией» ВЧЕРА В 07:43