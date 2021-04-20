Опубликовано 20/04/2021 в 20:10 GMT | Обновлено 20/04/2021 в 20:10 GMT

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун все еще сохраняет шансы на переход в Серию А.

Как сообщает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари, в покупке иранца заинтересованы сразу два клуба из топ-7 чемпионата Италии – «Рома» и «Аталанта». Контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает форварда в 23 миллиона евро.

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В чемпионате России-2020/21 у Азмуна 22 матча за «Зенит», 16 голов и два ассиста.

26-летний иранец лидирует в списке бомбардиров Премьер-лиги.

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