Нападающий «Зенита» Сердар Азмун все еще сохраняет шансы на переход в Серию А.
Как сообщает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари, в покупке иранца заинтересованы сразу два клуба из топ-7 чемпионата Италии – «Рома» и «Аталанта». Контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает форварда в 23 миллиона евро.
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- В чемпионате России-2020/21 у Азмуна 22 матча за «Зенит», 16 голов и два ассиста.
- 26-летний иранец лидирует в списке бомбардиров Премьер-лиги.
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