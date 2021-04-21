Сердар Азмун перешел в «Зенит» чуть больше двух лет назад. За это время он вонзил под 50 голов и обошел таких легенд «Петровского», как Погребняк, Панов и Попович. Чисто для сравнения: Кокорин отбегал в Питере чуть больше Азмуна (92 матча против 81), но забил аж на 15 банок меньше. Эту разницу можно списать на позицию, ведь Александр не всегда играл чистого форварда, но суть не меняется: Сердар выдает реально божественную статистику. Если темп сохранится, то через год он догонит по голам великого Данни, а через два ворвется в топ-5 бомбардиров «Зенита» за всю историю.

Очевидно, что сейчас Азмун – один из самых ценных активов клуба. Ему всего 26, он резкий, прыгучий и адаптированный к лиге, в которой провел фактически всю карьеру. Его контракт действует до лета 2022 года, но «Зенит» уже сейчас оказался в тяжелейшем положении. С одной стороны, к Сердару тянут лапы клубы из топ-лиг: «Рома», «Наполи» и «Севилья» уже готовы запускать переговоры. С другой стороны, Иран плавно заходит в ЕАЭС – тогда Азмун перестанет считаться легионером, и его надо сохранять любой ценой.

Ниже – разбор каждого сценария: и с уходом, и с продлением контракта.

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Как продать Азмуна

В Петербурге за Сердара хотят 25-30 млн евро. Это адекватная сумма за эффективного страйкера, но «Зенит» все равно почти не заработает на продаже. За иранца изначально заплатили около 10 млн евро, плюс подъемные, зарплата и премиальные – уже больше 20 млн евро.

К тому же 20% с будущего трансфера придется отдать «Рубину», то есть чистая прибыль окажется совсем крошечной. Кем заменить парня, который в среднем кладет 25 в год, тоже не очень понятно: всегда можно просчитаться и подписать второго Малкома. Поэтому продажа – негативный сценарий для «Зенита»: отпускать стоит лишь в том случае, если сам игрок мечтает играть строго в Европе и устраивает демарши в духе Кержакова-2006.

Как продлить Азмуна

Сейчас Сердар еще попадает под лимит – более того, неизвестно, когда конкретно у Ирана появится полноценное членство в ЕАЭС. При этом статус Сердара однозначно повлияет на его зарплату. Например, по нынешнему договору он зарабатывает около 3 млн евро в год, но, даже оставаясь легионером, может претендовать на 4 миллиона. Зато если Азмун перестанет быть иностранцем, речь пойдет о пяти миллионах в год – и это нормально.

Сердар Азмун в составе сборной Ирана Фото: Getty Images

Такой зарплатный апдейт в теории может всколыхнуть раздевалку «Зенита», но глобально для бунта нет причин: во-первых, есть Малком и его 6,5 млн в год, во-вторых, Сердар объективно крайне полезен. Поэтому логичнее потратить 15-20 млн евро на новый контракт Азмуна, чем продавать его, а потом искать аналогичного снайпера с такой же громадной зарплатой. Судя по всему, «Зенит» будет предельно старательно удерживать Сердара от трансфера.

Что думает сам Азмун

Иранец почти не дает интервью, но уже есть точная информация: в целом форварду нравится жить, играть и зарабатывать в Петербурге, но программированием карьеры Азмуна занимается мудрый Курбан Бердыев. Если легенда «Рубина» скажет, что разумнее ехать в условную «Севилью» (там, по слухам, тоже дают мощную з/п), то Сердар соберет вещи и рванет. Если же Курбан объяснит, что выгоднее переподписать контракт с «Зенитом», то Азмун с радостью это сделает.

Сердар Азмун Фото: Getty Images

Конкретно сейчас мяч на стороне питерского клуба. Там рассчитывают, что Сердар обойдется без ультиматумов – тогда его уломают на новый договор. И уже в новом соглашении, вероятно, пропишут мощные отступные для европейских клубов: после этого Азмун никуда не уедет и станет новым Данни – талантливым иностранцем, который провел почти всю жизнь в болотистой РПЛ.

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