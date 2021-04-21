Бывший футболист ЦСКА Ахмед Муса подписал краткосрочный контракт с нигерийским клубом «Кано Пилларс». Муса будет выступать за команду своего детства бесплатно.

Футболист подписал контракт с четырехкратными чемпионами Нигерии в рамках программы Elite Players Program компании League Management (LMC), которая поощряет лучших нигерийских игроков играть за местные клубы. Программа работает двумя способами: клуб может выбрать игрока, или сама организация LMC может решить, какой футболист в какой команде будет играть, рассказал председатель организации Шеху Дикко.

Чемпионат Англии FourFourTwo включил Фалькао и двух экс-игроков ЦСКА в список худших футболистов в истории АПЛ 20/04/2020 В 08:23

«Мы говорили с ним о возвращении домой, и как человек, который всегда готов дать ответ, он не колебался. После подписания соглашения выбор, за какой клуб играть, оставался за ним. Ряд клубов хотели его. Мы показали ему варианты, и он принял решение перейти в «Кано Пилларс».

Мы особо не говорили о вознаграждении. Муса больше заботится о том, чтобы отдать деньги клубу, в котором начинал, и он не приезжает сюда ради денег. Ему не платят за то, что он играет за «Пилларс». Такой он человек», – приводит слова Дикко ESPN

Ахмед Муса выступал в московском ЦСКА с 2012-го по 2016-й и в аренде в 2018-м.

Последним его клубом был «Ан-Наср».

Чемпионат Саудовской Аравии Муса промазал по мячу в пяти метрах перед пустыми воротами и со стыда укатился в сетку 15/02/2020 В 13:10