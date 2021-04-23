«КиноПоиск HD» снимет документальный сериал в честь столетнего юбилея «Спартака». Он будет посвящен самому успешному периоду клуба в 1990-е годы.

«Афиша Daily» сообщает, что над сценарием работает творческая группа под руководством бывшего главного редактора «Афиши» Александра Горбачева, производством займется креативная студия Stereotactic. Зрители увидят интервью с футболистами, тренерами, журналистами и болельщиками, фрагменты телепередач 1990-х, хроники матчей и тренировок, видео из личных архивов игроков и тренеров.

«Мы решили посмотреть на эпоху 90-х через футбол – потому что в нем были сконцентрированы все главные сюжеты времени. Бизнес, политика, криминал, поп-культура, новые отношения с Западом и с самими собой – все это так или иначе проявлялось в футболе и отражалось в жизни главного клуба тех лет, московского «Спартака», – рассказал Горбачев.

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В 1990-е годы «Спартак» девять раз выиграл чемпионат России, трижды – Кубок, а также доходил полуфинала еврокубков.

В сезоне-2020/21 «красно-белые» идут третьими после 26 туров.

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