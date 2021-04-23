Нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборд может стать футболистом «Зенита». Французский игрок заинтересовал сине-бело-голубых и лично Сергея Семака.
Официального предложения от петербуржцев «Монепелье» не поступало, в данный момент клубы обсуждают трансфер футболиста за 20 млн евро плюс бонусы, сообщает Sport24.
- Лаборд перешел в «Монпелье» из «Бордо» в 2018 году за 3 млн евро.
- В нынешнем сезоне француз провел 37 матчей, забил 13 мячей и сделал 8 ассистов.
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