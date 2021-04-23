Бывший футболист «Краснодара» Огнен Враньеш вспомнил, как во времена игры в чемпионате Греции за АЕК ему предлагали сдать матч.

«Однажды у меня зазвонил телефон, когда я играл в Греции. Звонивший был менеджером из Сербии. Он устраивал матч, который всем известен. Это был матч, когда президент ПАОК Саввиди вышел на поле и достал пистолет! ПАОК и АЕК играли решающий матч, который определял чемпиона. Мне предложили сдать матч. Когда я отказался принять это предложение, они начали угрожать. В Греции происходило много подобного, но мне не нравится такая мафия. Я отклонил предложение и немедленно отправил это в свой клуб.

Они сказали, что приедут в Грецию и найдут меня, но я думаю, что не все в жизни измеряется деньгами. Если вы примете такое предложение от уродов, то продадите себя. Вы продаете команду, тренера и болельщиков! Я не могу продать себя, свою душу», – приводит слова Враньеша Hurriet.com

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Огнен Враньеш выступал за АЕК с 2017-го по 2020-й.

Футболист играл в трез российских клубах: «Краснодаре», «Алании» и «Томи».

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