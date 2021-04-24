Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат рассказал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Когда я тренировал в России, Владимир Путин спросил меня о лидерстве. «Вы и я – вот лидерство. Когда мы входим в зал, где находятся пять тысяч человек, они замирают», – ответил я. Мы с Путиным, может, маленького роста – он 169 сантиметров, я – 170 – но у нас есть харизма. Ему очень понравился мой ответ», – цитирует Адвоката NRC Handelsblad.
- Адвокат возглавлял «Зенит» в 2006-2009 годах и привел клуб к завоеванию четырех трофеев: «Зенит» выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
- В 2010-2012 годах Дик тренировал сборную России, команда не вышла из группы на Евро-2012.
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