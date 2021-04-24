Защитник «Ротора» Соломон Кверквелия установил абсолютный рекорд российской Премьер-лиги по голам в собственные ворота. За карьеру в РПЛ грузинский футболист забил своему вратарю пять раз.
Рекордный мяч Кверквелия оформил в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита» – с его помощью сине-бело-голубые открыли счет.
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Ранее рекорд принадлежал бывшему защитнику «Динамо» Денису Колодину, который за карьеру забил четыре мяча. По три автогола у Виталия Дьякова («Ростов»), Александра Амисулашвили («Спартак-Нальчик», «Краснодар»), Павла Маслова («Спартак») и Ризвана Уциева («Ахмат»).
- «Ротор» проиграл «Зениту» со счетом 0:6.
- Кверквелия провел в этом сезоне 16 матчей и получил пят желтых карточек.
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