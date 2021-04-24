К главному дерби РПЛ оба его участника подходят в ужасном настроении: «Спартак» после поражения «Локомотиву» (0:2) опозорился дома с «Уфой» (0:3), а ЦСКА уступил «Сочи» (1:2) и вылетел из полуфинала Кубка от того же «Локо» (0:3). При всех трудностях красно-белые и красно-синие еще сохраняют шансы на Лигу чемпионов. Но важнее сам факт победы в дерби – на недельку-другую он перекроет все неудачи в течение сезона.

Кто посмотрит матч по ТВ

Кадровых проблем больше у ЦСКА. Команда, которую совсем недавно возглавил Ивица Олич, сыграет без половины состава. Не будет Эмила Бохинена, Бактиера Зайнутдинова, Вадима Карпова, Константина Кучаева, Хердура Магнуссона, Кирилла Набабкина, Марио Фернандеса и Бруно Фукса.

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Все армейцы недоступны из-за травм, а «Спартак» лишился одного из лидеров обороны Самюэля Жиго в результате дисквалификации. Француз получил две желтые карточки в матче с «Уфой». Зелимхан Бакаев не поможет красно-белым из-за повреждения.

Самуэль Жиго Фото: Getty Images

Форма

2021-й начался для «Спартака» двумя поражениями – сначала был вылет из Кубка от «Динамо», затем – неудача дома с «Рубином». После четырех побед подряд, когда все только начало налаживаться, красно-белые уступили «Локо» и «Уфе». По логике сейчас снова должны пойти победы.

ЦСКА менее стабилен: армейцы начали год с победы над «СКА Хабаровском» в Кубке России, а в РПЛ красно-синие обыгрывали только аутсайдеров – «Ахмат», «Тамбов» и «Ротор». Всем ключевым соперникам армейцы проиграли.

Лицом к лицу

ЦСКА выиграл у «Спартака» три из четырех последних матчей в РПЛ (три победы и одно поражение).

«Спартак» проиграл 41% встреч с ЦСКА в Премьер-лиге (24 из 59). Это самый высокий показатель среди всех соперников, с которыми красно-белые провели хотя бы 15 матчей.

«Спартак» выиграл три из четырех последних домашних матчей с ЦСКА (три победы и одно поражение), забив в них восемь мячей и пропустив четыре.

Если «Спартак» не забьет в третьем матче подряд, это произойдет в четвертый раз в истории выступлений команды в чемпионате России – и впервые с апреля 2014 года.

«Спартак» может пропустить в 11 матче подряд впервые с июля 2003 года (тогда было 15 матчей). Только у «Тамбова» в данный момент идет более продолжительная серия без сухих игр (14).

«Спартак» набрал 18 очков, уступая в счете по ходу матча – больше, чем любая другая команда в этом сезоне.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич – единственный игрок, который нанес более ста ударов в текущем сезоне. При этом показатель ожидаемых голов у него равен 9,03 xG.

Спартаковец Джордан Ларссон (12+5) и армеец Никола Влашич (11+5) входят в пятерку самых результативных игроков РПЛ в этом сезоне. Больше только у Сердара Азмуна (16+2) и Артема Дзюбы (13+5).

Игорь Акинфеев сделал 11 сэйвов в матче против «Сочи» – больше, чем любой вратарь в отдельно взятом матче этого сезона.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Аналитики отдают небольшое предпочтение команде Доменико Тедеско. Победа красно-белых идет за 2,42. В случае победы ЦСКА сыграет ставка с кэфом 3,08, а самые высокие коэффициенты на ничью – она идет за 3,48.

Обе команды находятся не в лучшем состоянии, и вряд ли можно быть уверенными в победителе встречи. Зато наверняка команды вкрутят много мячей – и «Спартак», и ЦСКА в последнее время мало забивали и много пропускали, самое время наверстывать.

Где смотреть

В прямом эфире матч можно посмотреть на «Матч ТВ». Стартовый свисток прозвучит 25 января в 16:30 (мск). Также читайте на Eurosport.ru онлайн-трансляцию – ищите ее по ссылке

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