«Зенит» разнес в щепки «Ротор», и еще раз намекнул, что должен стать чемпионом в этом сезоне. Шансы у сине-бело-голубых действительно велики, но уже в следующем туре играть с «Локомотивом», и именно красно-зеленые могут перехватить золотые медали.

За три тура до финиша команды разделяют шесть очков – в случае победы «Зенита» над «железнодорожниками» на «Газпром Арене» петербуржцев тут же наградят и вручат Кубок. Но если «Локо» заберет хотя бы очко, чемпионство придется отложить. В таком случае у команд будет равенство по личным играм. В первом круге сыграли 0:0, а гостевой гол в РПЛ не работает. При этом «Зениту» все равно будет достаточно одного очка в последних в двух играх с «Уфой» и «Тамбовом».

Дуглас Сантос и Федор Смолов сражаются за мяч в матче «Локомотив» – «Зенит» Фото: Getty Images

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Если и это не получится, а «Локо» возьмет шесть очков в матчах с «Динамо» и «Уралом», то чемпионом станет команда Марко Николича – очков будет поровну, но по числу побед на первое место выйдут красно-зеленые.

В случае победы «Локомотива» в Петербурге «железнодорожники» получат преимущество в личных встречах, и тогда «Зениту» для чемпионства придется набирать уже четыре очка в последних двух турах – при условии, что «Локо» завершит чемпионат победной серией.

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