В 27-м туре Тинькофф РПЛ московские «Спартак» и ЦСКА встретятся в Тушино на «Открытие Арене», чтобы выяснить, кто из них продолжит борьбу за медали и место в Лиге чемпионов на будущий сезон.

Фаворитом встречи считаются армейцы – на их победу дают коэффициент 2,6. На красно-белых – 2,74, на ничью – 3,5. Команды располагаются на 3-й и 5-й позициях, проигравший потеряет шансы на чемпионство.

Матч начнется в 16:30 по московскому времени. В прямом эфире и абсолютно бесплатно его можно посмотреть на Winline.ru.

Чемпионат России «Спартак» без Жиго, ЦСКА – без Марио. Кто точно лишится ЛЧ 17 ЧАСОВ НАЗАД

Чемпионат России В честь 100-летия «Спартака» снимут документальный сериал 23/04/2021 В 10:59