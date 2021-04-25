Фанаты «Спартака» приготовили креативный перфоманс к матчу против ЦСКА в 27-м туре РПЛ.

Для акции в дерби болельщики красно-белых задействовали две противоположные трибуны: на одной развернули баннер, на котором был изображен охотник с ружьем. Под ним расположена надпись: «Не охотник тот, кто падалью сытый». На другой трибуне – полотно, на котором нарисованы лошади. Одна из них уже сражена выстрелом. Одно из прозвищ ЦСКА – кони.

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В случае победы в дерби ЦСКА может вернуться в зону еврокубков.

«Спартаку» 3 очка в игре с армейцами помогут как минимум не упасть ниже третьего места.

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