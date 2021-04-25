«Спартак» победил ЦСКА в 27-м туре чемпионата России со счетом 1:0. Голом на 52-й минуте отметился Джордан Ларссон.
На 37-й минуте судья матча Павел Кукуян удалил Ильзата Ахметова за фол на Александре Соболеве. Это второе прямое удаление для полузащитника ЦСКА в этом сезоне-2020/21.
- По итогам матча «Спартак» набрал 50 очков и закрепился на третьем месте в таблице. ЦСКА идет шестым с 46-ю очками.
- Красно-белые остают от лидирующего «Зенита» на 8 очков, от «Локомотива» – на 2 балла.
- «Спартак» проведет следующий матч 3-го мая против «Арсенала». ЦСКА ждет домашний матч с «Уфой» 1-го числа.
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