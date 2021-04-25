В рамках 27-го тура РПЛ встречались «Спартак» и ЦСКА. Один из главных эпизодов дерби произошел еще в первом тайме: на 35-й минуте Ильзат Ахметов влетел в Александра Соболева. После подсказки судей на ВАР Павел Кукуян лично посмотрел повтор и показал армейцу прямую красную карточку.
Решение арбитра вызвало немало споров: некоторые посчитали, что Ахметов сначала сыграл в мяч, а уже потом попал в голень сопернику. Но многие поддержали решение Кукуяна. Например, Василий Уткин.
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«Подкат сзади – всегда красная, вне зависимости, попал ли в мяч. Ахметов играл опасно. И мог нанести сопернику тяжелую травму вне зависимости от того, попал бы он перед этим в мяч, в случайного кузнечика или даже в господа бога, который, как известно, вездесущ и находится сразу везде.
Три судьи посмотрели. Они не знают правил? Красная», – резюмировал Уткин.
Это не первая красная карточка Ахметова в сезоне: в 23-м туре он словил прямое удаление на 53-й минуте игры с «Зенитом».
ВЕРНО ЛИ УДАЛИЛИ АХМЕТОВА?
- Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный мяч на 52-й минуте забил Джордан Ларссон.
- В активе красно-белых стало 50 очков, они закрепились на третьем месте. У ЦСКА осталось 46 баллов – это шестая строчка РПЛ.
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