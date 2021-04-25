Дерби «Спартака» и ЦСКА зажгло новые споры о судействе – на 37-й минуте Павел Кукуян выкинул из игры Ильзата Ахметова. Переговоры с ВАР-комнатой показали: фол полузащитника на Александре Соболеве был слишком дерзким. Ахметов мрачно отступил в раздевалку, а Ивица Олич не давал арбитру прохода перед перерывом. Но главный сюжет матча должен состоять в другом.

«Спартак» разнес ЦСКА, пусть даже счет 1:0 намекает на скромную победу. Удаление Ахметова вяжется и с этим выводом, но игровое преимущество команды Доменико Тедеско вытекло не из него. Красная Ильзату была далеко не главным фактором победы для хозяев.

Чемпионат России Справедливо ли удаление Ахметова в дерби? Мнения разделились ЧАС НАЗАД

22:5 – «Спартак» закончил матч именно с таким преимуществом по ударам. В составе ЦСКА не нашлось ни одного футболиста, который всадил бы по чужим воротам больше одного раза. У «Спартака» таких игроков было сразу пять. 16 из 22 ударов команды Тедеско прилетели из штрафной – это высочайшая доля, которая показывает, что первая линия ЦСКА сработала неудачно.

Дерби со «Спартаком» – свежий повод поругать Виктора Васина и Игоря Дивеева за тусклый перфоманс. Первый защитник регулярно страдал от быстрого Джордана Ларссона – забегание шведа против Васина принесло «Спартаку» момент уже на 3-й минуте. Дивеев провел провальный матч в воздухе: выиграл всего два единоборства наверху из девяти. Эти цифры объясняют, почему Соболев выхватил аж три удара головой.

О слабой игре центрдефов постоянно кричал Игорь Акинфеев. Эмоции голкипера – уже стандартное шоу для матчей ЦСКА. На 39-й минуте он пострадал от небрежности защитников на физическом уровне: Васин не отследил выход Акинфеева с ленточки и уколол его в голову коленом.

Беспорядок в защите ЦСКА отразился и на продвинутых цифрах. Согласно xG, «Спартак» должен был забить больше одного мяча (1,83). Можно возразить, что высокие ожидаемые цифры – плод большого числа ударов. Но как минимум два из них вышли очень острыми: речь идет об ударах Соболева на 47-й (0,42 xG) и Йоррита Хендрикса на 91-й минутах (0,34 xG).

Константин Марадишвили, «Спартак» – ЦСКА Фото: Getty Images

Еще один фактор провала ЦСКА – защита на флангах. Команда Олича допустила 21 кросс. 14 из них привели к удару. ЦСКА не был готов к главному преимуществу «Спартака» в атаке – широкому фронту, который достигается благодаря высоким позициям Айртона и Виктора Мозеса.

Выходит, поражение ЦСКА было продиктовано не только удалением Ахметова. Более того, даже с Ильзатом команда не избавилась бы от проблем со слабым центром обороны и защитой на флангах. «Спартак» разбил бы ЦСКА даже при равных составах. Слишком большим было тактическое преимущество команды Тедеско.

Сократить его можно было бы за счет более прагматичной схемы: например, варианта с тремя центрдефами, который уже рассматривался в отношении ЦСКА. С такой расстановкой команда Олича получила бы больше подстраховки в центре. За счет внедрения вингбеков ЦСКА было бы комфортнее отвечать на фланговую игру «Спартака».

Олич остался при исходном плане (возможно, из-за обилия травм) и выхватил справедливое поражение. «До удаления было отличное дерби», – резюмировал Ивица после игры, но причины неудачи надо искать в другом поле. «Спартак» оказался сильнее по более глобальным причинам.

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