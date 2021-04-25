Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы «Спартака» над ЦСКА в матче 27 тура РПЛ заявил, что чемпионство заслужил только «Зенит».

«Да, в следующем туре буду болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом». Пусть «Зенит» становится чемпионом. Мы не заслужили титул в этом году. Никто, кроме «Зенита», к сожалению, чемпионство не заслужил. Возможно, «Зенит» стал слабее по сравнению с прошлыми сезонами. Но остальные еще хуже», – сказал Федун.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный мяч на 52-й минуте забил Джордан Ларссон.

В активе красно-белых стало 50 очков, они закрепились на третьем месте. У ЦСКА осталось 46 баллов – это шестая строчка РПЛ.

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