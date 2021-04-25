«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби со счетом 1:0 и прокомментировал победу в твиттере после матча.

«Привет, конюшня. Ну как твои дела?» – обратились красно-белые к сопернику. Одно из прозвищ ЦСКА – кони. Этому же был посвящен предматчевый перфоманс фанатов «Спартака»: на одной трибуне они растянули баннер с конями, на другой – полотно с Доменико Тедеско в охотничьей одежде, который стреляет в них из ружья.

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ЦСКА не оставил пост «Спартака» без внимания и пришел в реплаи:

«SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мед так в голову ударил?», – написали армейцы в твиттере. К сообщению добавили эмодзи фейспалма и хэштег #norespect («без уважения»).

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный мяч на 52-й минуте забил Джордан Ларссон.

В активе красно-белых стало 50 очков, они закрепились на третьем месте. У ЦСКА осталось 46 баллов – это шестая строчка РПЛ.

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