После 15-го тура ЦСКА шел на первом месте. У команды Гончаренко было больше всех побед, меньше всех пропущенных и неплохой календарь до зимней паузы: казалось, у «Зенита» появился действительно опасный конкурент. Но вместо того, чтобы и дальше спокойно набирать очки, Гончаренко поплыл: сначала второй раз за сезон проиграл Слуцкому, а потом потерял очки с «Уралом» и «Химками».

После этих матчей Семак оторвался на четыре пойнта, а коуч ЦСКА приготовился к закономерной отставке: ВМГ завалил не только позднюю осень в чемпионате, но и групповой этап в ЛЕ – причем целиком. Все катилось к тому, что после «Ростова» Виктор объявит об уходе, а ЦСКА либо поставит главным Березуцкого (сначала – до конца сезона), либо оперативно наймет крутого тренера.

Победа над Карпиным перевернула весь сценарий: Гончаренко остался, его штаб капитально почистили от нелояльных (Онопко и Овчинникова), а чуть позже обойму укрепили опытным и статусным Саломоном Рондоном. Было полное ощущение, что весной ВМГ поборется если не за титул, то минимум за ЛЧ, но расклад снова поменялся. ЦСКА набрал три жалких очка в четырех матчах, Гончаренко опять психанул, а боссы перестали его удерживать – тренер наконец освободился.

Чемпионат России «Привет, конюшня». Война «Спартака» и ЦСКА перешла в твиттер 14 ЧАСОВ НАЗАД

Виктор Гончаренко в ЦСКА Фото: Getty Images

Важно понимать: все ключевые решения в клубе сейчас принимает не мудрый и спокойный Евгений Гинер, а темпераментный экс-фанат Максим Орешкин, чья импульсивность реально вредит ЦСКА. Именно он сначала оставил Гончаренко после одной приличной встречи с «Ростовом», потом резко разочаровался в тренере, а затем назначил главным легенду собственной юности – Ивицу Олича.

Если верить источникам Eurosport, в клубе были шокированы таким выбором. Все ждали, что команду примет Василий Березуцкий, но Орешкин почувствовал себя гениальным менеджером и отыскал оригинальный вариант. По его замыслу, Ивица должен был растрясти приунывших ребят и зарядить команду уверенностью, ведь он сам был крайне тестостероновым форвардом. Разумеется, фанаты обрадовались, что герой нулевых снова приехал в Москву, но уже сейчас понятно: приглашение Олича случилось как минимум невовремя, а как максимум – абсолютно зря.

Во-первых, из клуба при первой возможности ушел Василий Березуцкий, который вообще не понял, почему Орешкин вдруг вспомнил про заслуженного хорвата. Нобель Арустамян уверяет, что Василий не обижался на ЦСКА, но и быть четвертым ассистентом Олича ему тоже не хотелось. Известно, что после бодрого старта (победы над мощнейшими «Тамбовом», «Арсеналом» и «Ротором») Ивице разрешили собрать полноценный балканский штаб. Вероятно, радостный Орешкин опять поспешил, потому что результатов уже нет, а Березуцкого теперь так просто не вернуть.

Ивица Олич, ЦСКА Фото: Imago

Во-вторых, Олич так и не стал волшебником. Сначала это продемонстрировал «Сочи»: Федотов победил Ивицу со скромным счетом (всего 2:1), но абсолютно деклассировал по игре. ЦСКА был беспомощным в нападении и совершенно жалким в обороне: Акинфеев накопил 11 спасений, а хозяева настреляли больше 3 xG. Окей, необъяснимые спады бывают у любых тренеров (даже у Тедеско с «Уфой»), но против «Локо» Олич тоже играл как придется – голы и моменты приходили из центра штрафной.

Казнь от «Спартака» – логичный финал этой черной серии: ЦСКА робко атаковал, а сам позволял бить Соболеву и Ларссону. Понятно, что можно списать бездарный матч на спорное удаление Ахметова, но даже в самом конце Олич тупо выпускал нападающих и надеялся, что они чудом придумают гол. Никаких идей, никакого навала, никаких супершансов – для ЦСКА главным хайлайтом дерби так и останется шедевральный дриблинг Облякова на последних секундах.

После трех встреч с грамотными соперниками уже можно зафиксировать: Олич пока не умеет ставить плотную защиту, у него нет четких мыслей по атаке, а харизма работает строго с роторами и арсеналами. По факту ЦСКА стал только слабее: трудно представить, что за 270 минут с Гончаренко москвичи забили бы всего один мячик, да и тот со штрафного. При ВМГ команда регулярно зевала в защите, но понимала, как создавать голы – сейчас этого уже нет. Зато есть нервы Акинфеева, стагнация (или даже регресс) Влашича, полнейшая анархия в опорной зоне и печальное шестое место.

Ивицу трудно в чем-то обвинить, но он принял вызов, к которому еще явно не готов. С одной стороны, есть крошечная надежда, что летом Олич поработает на сборах так же круто, как Николич зимой – тогда все придет. С другой стороны, совсем непонятно, зачем хорвата пригласили именно весной. Доиграть сезон на таком уровне ЦСКА мог хоть с Гончаренко, хоть с Березуцким, хоть вообще без тренера.

Чемпионат России Федун: «Спартак» не заслужил титул. Пусть выиграет «Зенит» 16 ЧАСОВ НАЗАД