Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может перейти в «Ювентус».
Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Il Messaggero, туринцы планируют приобрести 20-летнего игрока сборной Грузии в случае выхода в Лигу чемпионов. За трансфер Хвичи «Юве» готов заплатить «Рубину» чуть более 20 миллионов евро.
  • Контракт Кварцхелии с «Рубином» истекает 30 июня 2024 года.
  • В нынешнем сезоне Хвича провел 23 матча в РПЛ, забил 4 мяча и сделал 4 ассиста.
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