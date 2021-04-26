Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал интерес со стороны дортмундской «Боруссии».
Ранее сообщалось, что немецкий клуб ищет замену звездному норвежскому нападающему Эрлингу Холанну, который с большой долей вероятности покинет «Дортмунд» в летнее трансферное окно. И один из вероятных кандидатов – 23-летний швед. Также Ларссоном интересуется «Вест Хэм».
«Всегда приятно быть упомянутым среди таких больших клубов, но я не хочу об этом много говорить. Подобными вопросами занимается мой агент, но мне льстит такой интерес. Я поговорю с клубом о своем будущем. Посмотрим, чего они хотят: чтобы я остался, или же они решат меня продать. Мы еще не разговаривали об этом. Я стремлюсь развиваться и играть в лучших клубах. Если поступит достаточно привлекательное предложение, нужно будет его рассмотреть. Но при этом я отлично преуспеваю и в «Спартаке», – заявил Ларссон в интервью Fotbollskanalen.
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- В 26 матчах РПЛ Ларссон забил 13 мячей, сделал 5 ассистов, а в марте был признан игроком месяца.
- Джордан подписал контракт со «Спартаком» в августе 2019 года, переехав в Москву из шведского «Норрчёпинга».
- Контракт Ларссона со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
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