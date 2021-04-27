Арбитр Михаил Вилков раскритиковал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за неприязнь к судьям и предложил специалисту провести бой против рефери Игоря Федотова.

«У меня нет объяснения, откуда у него ненависть к судьям. Одна фраза Слуцкого о том, что если человек судья, то его можно бить, говорит о многом. Он единственный из тренеров Премьер-лиги, кто позволял себе бить судью – это произошло, когда он тренировал «Олимпию». Слуцкий и не скрывает этот факт – рассказывал о нем в интервью двум маленьким мальчишкам.

Он давал интервью, где говорил, что ему хочется начистить рожу арбитру. В связи с этим у меня есть предложение: раз бой Федотов – Широков не состоялся, то бой Федотов – Слуцкий выглядит очень перспективно. Все будут в плюсе: Слуцкий удовлетворит свои потребности в избиении судей или просто помашет руками в сторону судьи, а Игорь Федотов наберет лайки и подписчиков. Уверяю, будет аншлаг! На кого поставлю, если бой состоится? На Федотова, конечно. Слуцкий же говорит, что на судей как в театр не ходят. У нас будет повод сказать, что мы пришли поболеть за Федотова. Приведем публику, соберем полный зал, поболеем от души», – приводит слова Вилкова «Чемпионат»

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Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы. Об отстранении 41-летнего судьи заявил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Вилков был арбитром FIFA до 2019 года.

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