Бывший футболист сборной России Виктор Онопко, проработавший более десяти лет в тренерском штабе ЦСКА, рассказал об употреблении алкоголя перед матчами, возможной работе в донецком «Шахтере» и сложных взаимоотношениях с бывшим одноклубником Александром Мостовым.

Об алкоголе перед матчами

– Вы вино каждый день пьете?

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– Нет, не каждый день. Например, в Испании доктор перед игрой (на следующий день игра) в ужин разрешал по бокалу вина. Молодым нет. Даже, когда игра была в 8 вечера, он давал даже на обед пол–бокала вина. В день игры. В ЦСКА такого не было. Хотя в «Спартаке» было раз. Когда Иваныч (Романцев – Eurosport.ru) на сборах в Голландии разрешил по бокалу на обед. А в Испании это нормально. После игры – пиво. Одну бутылку пива выпить – это нормально.

О возможной работе в «Шахтере»

– В «Шахтер» вас тренером когда-нибудь звали?

– Нет. Нет! Звали! Ринат Ахметов мне позвонил: я тогда работал в РФС. Это был год Евро-2008. Я тогда еще сказал, что хочу доработать до конца ЧЕ. Ринат Леонидович позвонил поинтересоваться, узнать про кандидатов тренеров для «Шахтера»: Хуанде Рамос, Франк Райкард, Мануэль Пеллегрини. Я сказал свою кандидатуру – Хуанде Рамос. Прошло время. Хуанде не назначили. Остался Луческу. Я по каждой кандидатуре дал свое видение.

Хуанде Рамос Фото: Eurosport

– Если бы пришел Хуанде Рамос, вы бы были в пакете?

– Ахметов сразу сказал: «Независимо от того, кто придет, пойдешь помощником?» Я сказал, что должен с семьей посоветоваться. У меня семья из Донецка, сам я – из Луганска. Я был бы готов пойти, конечно.

– Вы посоветовали Хуанде Рамоса. А внутреннее желание? С кем бы вы хотели работать? С Райкардом?

– Нет, с Хуанде Рамосом. Он испанец. А Райкард – голландец. Языки очень важны.

– Если сейчас Ахметов позвонит и скажет: «Виктор, приезжайте в «Шахтер». Поедете?

– Да.

О взаимоотношениях с Александром Мостовым

– После вашего ухода из ЦСКА Мостовой дал интересный комментарий. Читали?

– Он много что-там говорил. Что мы чай пьем вместо тренировок.

– Я поймал себя на мысли, что он находится в оппозиции против своих же: Карпина, вас. Почему?

– Он входит в такую породу людей, которые сами никогда не тренировали. Я это ему тоже говорил. Я с ним позавчера виделся, мы в одной команде играли в футбол. Я говорил на камеру, еще раз, Шура, и щас скажу: «Мы скоро выходим играть, щитки надевай, спереди и сзади. Обязательно. Я буду против тебя играть». Есть такие, не только он, кстати. Бубнов был такой же. Были высказывания против спартаковцев. Меня удивляет: они говорят против тех ребят, с которыми играли в сборной и «Спартаке». Мостовой же тоже учился в ВШТ на тренера, но почему-то не выучился. А мог. Есть талант и способности. Великолепный футболист был. Я его уважаю, люблю. Он мог друг. Бывает, же еще на камеру говорит. Может еще и ведущий дать огня, – рассказал 51-летний Онопко в интервью Анару Ибрагимову для ютьюб-канала oSporte TV.

Онопко провел 109 игр за сборную России и был рекордсменом, пока его показатель не побил Сергей Игнашевич.

Ранее Мостовой раскритиковал работу Онопко и Сергея Овчинникова в ЦСКА.

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