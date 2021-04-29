Председатель совета директоров «Зенита» и член исполкома РФС Елена Илюхина пытается помочь «Оренбургу» пройти лицензирование в РПЛ.

Стадион клуба имеет вторую категорию и не подходит для игры в Премьер-лиге по вместимости. Илюхина будет добиваться того, чтобы для «Оренбурга» сделали исключение через исполком РФС. Лига выступает против этого, и определенного решения пока нет.

С такой же проблемой может столкнуться «Алания». Стадион владикавказцев реконструируют, и на исполкоме РФС поднимали вопрос, кому отдавать приоритет, если клубы, вышедшие в РПЛ по спортивному принципу, не пройдут лицензирование. Вопрос отложили, но исполком считает, что в первую очередь нужно опираться на спортивный принцип, сообщает «Спорт-Экспресс».

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В данный момент «Оренбург» идет на втором месте в таблице ФНЛ с 85 очками.

«Алания» занимает четвертую строчку с 73 баллами.

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