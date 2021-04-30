«Амкар» подал заявку на участие в следующем сезоне ПФЛ. Процедура лицензирования должна завершиться к 17 мая.
«Мы подали первичные документы. Чуть позднее будут направлены дополнительные, такие как список обязательных к лицензированию лиц, финансовые гарантии», – цитирует официальный сайт клуба президента Валерия Чупракова.
Сообщается, что основным полем заявлен крытый манеж, резервным – стадион «Звезда».
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- «Амкар» выступал в РПЛ в 2004-2018 годах, после чего у красно-черных отозвали лицензию.
- Клуб был основан в 1994 году.
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