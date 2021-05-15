В 2013-м Forbes опубликовал список лучших кандидатов-спойлеров современной России. На первом же слайде показали Олега Малышкина – бывшего начальника охраны Владимира Жириновского. В 2004 году ЛДПР выдвинула политика кандидатом в президенты России. Жириновский отказался баллотироваться по двум причинам: не хотел, чтобы партию ассоциировали только с ним, и также собирался уже тогда готовиться к 2008 году, где в своих мыслях уже победил. В итоге получились предсказуемые результаты, ведь отказался от участия в выборах и Геннадий Зюганов: Владимир Путин набрал 71,31 процента голосов, а Малышкин – 2,02.

Через три года Олега уже не было у власти. Его изгнали из партии «за грубое нарушение дисциплины» и отправили в родную Ростовскую область, где в 70-е он студентом Политеха играл в футбол против Виктора Понедельника, тренировал местную команду и параллельно получил КМС по боксу.

Новочеркасск в середине XX века был одним из главных промышленных городов страны. Денег хватало в том числе и на развитие футбола. А вузовская команда местного политехнического института разрывала все ближайшие регионы и считалась одной из сильнейших в СССР. В 1975 году по приглашению больших боссов местных заводов для пропаганды футбола в город приехала сборная ветеранов СССР. На стадионе «Магнит» собралось несколько тысяч болельщиков, мечтавших увидеть Игоря Численко, Эдуарда Стрельцова, Виктора Понедельника и других советских звезд. Против них выпустили гордость новочеркасского футбола – ту самую студенческую команду из 20-23-летних юношей.

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Виктор Понедельник Фото: Getty Images

«Весь матч проходил под бурные аплодисменты болельщиков. Когда мяч у Стрельцова – болельщики вставали со своих мест. Что творилось на трибуне, когда Эдуард дважды сделал передачу пяткой Хусаинову... Запомнился выход один на один нападающего «Политехника» Владимира Минеева. На миг замерли все болельщики. Ударил он в верхний угол. Как струна вытянулся вратарь ветеранов Дмитрий Беляев и парировал мяч на угловой», – события того матча не так давно описал сайт novochgrad.ru , сославшись на региональные газеты 70-х.

За студентов на левом фланге обороны играл Олег Малышкин. Вот как вспоминают его действия на поле.

«На левом фланге убегал от защитников Виктор Понедельник. Перед ним остался только один Малышкин. Понедельник финтом обыграл и его, Олегу ничего не оставалось, кроме как подставить подножку. Упал знаменитый футболист. Болельщики осудили Малышкина за грубость свистом. Бесспорно, он виноват, и тогда Олег упал на колени перед Понедельником и попросил у него прощения. Теперь уже раздались аплодисменты болельщиков в адрес Малышкина. А Понедельник протянул студенту руки и помог ему подняться», – еще одна отсылка к газетам прошлого.

Студенческая команда выиграла 1:0. А болельщики долго не отпускали со стадиона советских звезд. После того матча «Политехник» трижды выиграл чемпионат СССР среди вузовских команд, но только один футболист дошел до высшего дивизиона страны: Олег Смолянинов выиграл Кубок СССР в составе «СКА-Ростов», а после даже поиграл в «Шахтере» и «Зените».

Карьера остальных, в том числе Малышкина, получилась не такой мощной. Олег уже к 1975-му выступал за «Уралан», который к тому моменту играл во втором советском дивизионе (нынешний – КФК), потом перешел в «Торпедо» из Таганрога из той же лиги, где провел два сезона. Потом вернулся в Элисту, где в 1979-м в 28 лет завершил карьеру.

После этого Малышкин устроился забойщиком на угольное предприятие, ведь по специальности Олег – горный инженер. Как рассказывал будущий политик в интервью newizv , он считался одним из лучших по добыче природных ископаемых и даже устанавливал рекорды. Параллельно в его жизни появилось еще одно увлечение – бокс. Малышкин получил мастера спорта СССР благодаря 12 победам на региональном уровне.

Но футбол оставался для Олега приоритетом. Именно благодаря этому виду спорта он попал в политику. После работы на шахте «Тацинская» Олег часто тренировался на стадионе. Вместе с ним туда гоняла команда местных мальчишек. Первый секретарь райкома КПСС Геннадий Гончаров оценил вклад бывшего футболиста, который бесплатно тренировал юношей поселка, и попросил выделить ему все необходимое для организации спортивной работы.

Под руководством Малышкина появился детский лагерь с бассейном, летними походами и постоянной игрой в футбол. На региональном уровне юноши разделывались со всеми, а со временем команда стала приносить прибыль и зажила на свои деньги. Одним из источников дохода была продажа игровой формы: в конце 80-х Малышкин заказал комплекты, чтобы предоставить их всем командам образовавшейся «Зари» (к тому моменту уже было несколько возрастов), а потом начал поставлять форму региональным соседям, в том числе «СКА-Ростову». Олег превратил «Зарю» не только в успешный футбольные проект, но и в коммерческий – в 1991-м сельская команда стала чемпионом Ростовской области. Такое не могли оставить без внимания политики – после распада СССР Малышкина пригласили в партию ЛДПР.

Политическая карьера получилась стремительной. Все благодаря первой должности – Олег стал личным охранником Владимира Жириновского. В 1997-м Малышкин при посредничестве босса избрался главой Тацинского района, а уже через 4 года перешел на работу в федеральный сектор и стал главой аппарата партии. В 2003-м мужчину избрали в Госдуму, а в 2004-м Жириновский неожиданно предложил его кандидатуру на пост президента России от ЛДПР.

Олег Малышкин выдвигался под лозунгом «Вспомнить о русских и заботиться о бедных», однако ему не хватало харизмы, опыта политических дискуссий и просто аппаратного веса. Никто не относился к бывшему охраннику всерьез. Он набрал 2,02 процента (почти 1,5 миллиона голосов), однако пятое место подчеркнуло всю бессмысленность его участия в гонке.

Олег Малышкин (в центре) Фото: Getty Images

Через три года Малышкину стало скучно во власти, но ушел он очень комично. Официальной причиной стало непредоставление ему собственной квартиры, а жить в гостинице политик уже не мог. В какой-то момент ему все же выделили жилье, но Олега было уже не остановить. Следом Жириновский исключил его из состава партии за отказ от участия в региональных выборах.

Сейчас Малышкин живет в селе Ростовской области с семьей: бьет грушу и гоняет с внуками в футбол. О возвращении в политику не думает, хотя считает 2% солидным достижением. И если ему еще раз предложат пойти в президенты, он рассмотрит такую возможность.

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