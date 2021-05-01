Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Латвии, сейчас работающий посредником в Англии Андрей Штолцерс? в разговоре с Eurosport.ru поделился соображениями о новом главном тренере «Спартака». Также он заявил, что предлагал клубу нескольких кандидатов.

– Видно, что «Спартак» развивается. Тедеско после того, как объявил об уходе, не перестал профессионально работать. Команда ищет интересные тактические ходы, набирает очки, борется за Лигу чемпионов. Да, есть поражения и неудачи, но это не значит, что Доменико плохой тренер. Думаю, он многое дал «Спартаку». Поэтому руководство не раз говорило о желании оставить его. В клубе видят прогресс и не руководствуются сиюмиутным результатом.

Я общаюсь с руководством «Спартака». Знаю, что сейчас в клубе серьезно озабочены поиском нового тренера. Кандидатуры рассматриваются на всех уровнях, процесс согласования очень сложный. Сейчас нет такого, что решает один человек. Думаю, этот подход поможет «Спартаку». И важно, что новый тренер придет под еврокубки.

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– Вы предлагали «Спартаку» тренеров, когда Тедеско объявил об уходе?

– Я общался с руководством «Спартака» на эту тему. Сообщил, что у меня есть возможность переговорить с некоторыми английскими специалистами о возможной работе в России. «Спартак» это заинтересовало. Они взяли на вооружение некоторые фамилии.

– Какие?

– У меня был контакт с Фрэнком Лэмпардом, но он не захотел ехать в Россию. Сейчас он считает, что может раскрыться в Англии. Это в общем-то понятно, ведь он местная звезда, а значит рано или поздно появится интерес. Кстати, другой пример – Тони Адамс. Тоже легенда английского футбола, но рванул работать в Азербайджан, потом в Китай, не дожидаясь предложения из Англии. Уверен, в то время он мог приехать в Россию, но никто не предложил. Возможно, это еще случится. В моем понимании английские тренеры следят за РПЛ, особенно за топовыми командами.

– Только Лэмпард?

– Нет, еще обсуждал эту тему с Руем Фариа, который работал ассистентом главного тренера в «Челси», «Реале» и «Манчестер Юнайтед». Сообщил «Спартаку» о нем. Клубу известен его нынешний статус и его интерес к России. Но я прекрасно понимаю, что не один предлагаю «Спартаку» тренеров. Есть много других, более влиятельных людей, у которых, возможно, есть кандидаты сильнее.

Фрэнк Лэмпард, «Челси» Фото: Getty Images

– «Спартак» пригласит европейского тренера или российского?

– По моим ощущениям, для «Спартака» это сейчас не приоритетный момент. Они готовы взять как российского, так и зарубежного тренера. Им важно пригласить профессионала на долгие годы, который заинтересуется клубным проектом. Понятно, что в Европе в этом плане выбор больше, так как российский рынок ограничен. Им нужно обновить философию, которую поддержит новый тренер.

Я хотел бы увидеть в «Спартаке» российского тренера, но мне трудно представить свободного специалиста, который сейчас пойдет в клуб.

Действующий главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет «Спартак» в конце сезона.

Москвичи занимают третье место в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 8 очков за 3 тура до финиша турнира.

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