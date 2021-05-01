2 мая чемпионат России может официально узнать победителя. Конечно, мало сомневающихся в итоговой победе «Зенита», но не все говорит о том, что Санкт-Петербург отпразднует очередной титул в ближайшее воскресенье.

Во-первых, «Локомотив» находится в прекрасной форме и является лучшей командой России в 2021 году: у команды Марко Николича восемь подряд побед в РПЛ (еще +3 в Кубке).

Во-вторых, железнодорожники здорово играют вторым номером. Если сомневаетесь, спросите у ЦСКА и «Спартака», которые недавно безуспешно ломали красно-зеленых.

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В-третьих, у «Зенита» скудная статистика против «Локо»: ноль побед в четырех последних матчах и лишь один забитый мяч. При таких факторах питерцы едва ли считаются фаворитами.

Гжегож Крыховяк, «Локомотив» – «Спартак» Фото: Getty Images

Что с чемпионской гонкой?

«Зенит» оторвался от «Локо» на шесть очков, а в розыгрыше осталось всего девять. Победа гарантирует Сергею Семаку третий подряд чемпионский пояс. Ничья сохранит москвичами математические шансы: при таком раскладе сине-бело-голубым останется набрать одно в матчах с «Уфой» и «Тамбовом» (команды с 15-го и 16-го мест). Поражение лишь отсрочит для «Зенита» титул: останется набрать четыре очка с теми же «Уфой» и «Тамбовом» – тоже весьма очевидный вариант.

И это еще при варианте, что «Локо» вообще не оступится. Для чемпионства москвичам нужны победы над «Зенитом», «Динамо» и «Уралом». График намного сложнее питерского, учитывая, что Николичу нужна не одна осечка Семака.

Скорее железнодорожники смотрят в сторону ЛЧ: поражение в Санкт-Петербурге может отбросить «Локо» на третье место. «Спартак» отстает на два очка и матч с «Арсеналом» проведет в понедельник.

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Кто посмотрит матч по ТВ

Потерь на удивление мало. У «Локомотива» не будет Михаила Лысова (1 матч за основу в этом чемпионате). Зато вернулся дисквалифицированный Маринато Гилерме. У «Зенита» перебор карточек в игре с «Ротором» пережил Сердар Азмун. А вот возвращение Деяна Ловрена, похоже, откладывается: за три дня до важного матча хорват не тренировался в общей группе.

Форма

С формой «Локо» все понятно – москвичи выиграли тупо все матчи в 2021-м (11). У «Зенита» все не так очевидно: питерцы провели в этом году девять игр и накопили лишь пять побед (при двух ничьих и двух поражениях). Правда, это абсолютно никак не сказалось на положении Санкт-Петербурга в РПЛ.

Лицом к лицу

«Зенит» не побеждает «Локо» в РПЛ уже 4 матча подряд (3 ничьи и одно поражение). В этих матчах сине-бело-голубые забили всего один мяч.

«Зенит» не забивает «Локо» в трех последних матчах РПЛ. Это вторая самая длинная безголевая серия команды в матчах против одного соперника в РПЛ: с 2017-го по 2018-й питерцы не могли забить ЦСКА в четырех играх подряд.

«Локо» побеждал «Зенит» в Санкт-Петербурге лишь дважды за последние 20 матчей РПЛ (12 ничьих и 6 поражений).

Правда, железнодорожники в пяти последних матчах в Санкт-Петербурге уступили лишь раз (при одной победе и трех ничьих).

«Зенит» забил дома в 18 матчах РПЛ подряд. В этих играх питерцы победили 16 раз.

В этом сезоне «Зенит» забил 10 мячей головой. Это больше всех в РПЛ (и наравне со «Спартаком»).

Защитники «Локомотива» забили 5 мячей в выездных матчах в этом сезоне. Это больше, чем оборона любой другой команды.

Сергей Семак, «Зенит» Фото: Getty Images

Котировки букмекеров

Победа «Зенита»: 1,59

Ничья: 4,42

Победа «Локомотива»: 5,61

Все настолько уверены в досрочном чемпионстве «Зенита», что забывают о главном – «Локомотив» выиграл все матчи в 2021 году, а забить команде Николича невероятно сложно. Последний раз питерцы обыгрывали железнодорожников в РПЛ в 2018-м. А после этого набегали лишь на один мяч в четырех играх.

Учитывая все эти факторы, коэффициент на непоражение «Локо» выглядит шоколадным.

Ориентировочные составы

«Зенит»

«Локомотив»

Где смотреть

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ» – трансляция начнется в 19:00 (мск). Если у вас нет ящика, то залетайте на онлайн-трансляцию Eurosport.

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