«Зенит» заранее заказал праздничный ужин в честь чемпионства, хотя для завоевания титула петербургскому клубу необходима победа над «Локомотивом» в 28-м туре РПЛ.

«Банкет заказан на сегодня в культовом для болельщиков «Зенита» и хоккейного СКА кафе», – заявил в комментарии «Р-Спорту» источник, знакомый с ситуацией.

«Зенит» лидирует с 58 очками, у преследующего «Локомотива» – 48. В случае победы петербургский клуб досрочно оформит чемпионство.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

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