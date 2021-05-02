«Зенит» заранее заказал праздничный ужин в честь чемпионства, хотя для завоевания титула петербургскому клубу необходима победа над «Локомотивом» в 28-м туре РПЛ.
«Банкет заказан на сегодня в культовом для болельщиков «Зенита» и хоккейного СКА кафе», – заявил в комментарии «Р-Спорту» источник, знакомый с ситуацией.
- «Зенит» лидирует с 58 очками, у преследующего «Локомотива» – 48. В случае победы петербургский клуб досрочно оформит чемпионство.
- Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
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