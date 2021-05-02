В Санкт-Петербурге умер спортивный комментатор Леонид Генусов.
О трагедии сообщает сайт 78.ru со слов сына журналиста. Он рассказал, что Генусов скончался вечером 1 мая от остановки сердца на 63-м году жизни. Ничего не предвещало смерти – Леонид не болел и не жаловался на здоровье.
Соболезнования родным и близким Леонида Борисовича выразил футбольный клуб «Зенит».
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- Генусов вел на петербургском телевидении программы «Зенит-XXI», «Футбол – Pro&Contra», «Футбольные истории», «Свободный удар».
- С 1999 года работал в пресс-службе «Зенита».
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