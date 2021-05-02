В 28-м туре Тинькофф РПЛ сойдутся лидеры турнира: санкт-петербургский «Зенит» примет столичный «Локомотив» на «Газпром Арене». В случае победы хозяев чемпионская гонка будет окончена – «Зенит» третий год подряд заберет золото.
Питерская команда считается явным фаворитом – на ее успех дают коэффициент – 1,53. Ничья оценивается в 4,63, а успех железнодорожников – аж в 6,07.
Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
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