«Крылья Советов» досрочно обеспечили себе место в Тинькофф-РПЛ в сезоне-2021/22.

В 40-м туре Олимп-ФНЛ самарцы на выезде обыграли «Акрон» – 2:1. Дубль на счету главного бомбардира клуба Ивана Сергеева, а победный мяч в ворота тольяттинцев форвард вонзил на второй добавленной минуте. Победа позволила «Крыльям» оформить выход в РПЛ за 2 тура до конца сезона. Для гарантии первой строчки в таблице самарцам нужно набрать 3 очка в оставшихся трех матчах (одна игра была перенесена из-за участия клуба в Кубке России).

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ Левандовский из ФНЛ: 5 хет-триков и 32 гола в 30 играх 03/04/2021 В 19:13

«Крылья Советов» покинули РПЛ по итогам сезона-2019/20, заняв 15-е место в таблице.

Сезон самарского клуба может стать еще лучше – 12 мая «Крылья» сыграют в финале Кубка России против «Локомотива». Старт матча – 20:00 (мск).

В случае победы «Крылья» завоюют первый трофей в истории клуба.

Чемпионат России Экс-директор «Крыльев» обвинил игроков в договорняке, они – его. Кому верите? 26/01/2021 В 16:19