Болельщики «Зенита» подготовили масштабный перфоманс перед матчем 28-го тура РПЛ против «Локомотива».
Победа в матче против «Локо» принесет команде Сергея Семака третий титул РПЛ подряд, поэтому фанаты подготовились соответствующе. На секторе за воротами болельщики клуба из Санкт-Петербурга вывесили гигантский баннер с богатырями. «На родной Руси не бывать врагу!», – гласит подпись над полотном.
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- В случае победы над железнодорожниками «Зенит» станет чемпионом России.
- Титул станет для клуба из Санкт-Петербурга третьим подряд.
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