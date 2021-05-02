Болельщики «Зенита» подготовили масштабный перфоманс перед матчем 28-го тура РПЛ против «Локомотива».

Победа в матче против «Локо» принесет команде Сергея Семака третий титул РПЛ подряд, поэтому фанаты подготовились соответствующе. На секторе за воротами болельщики клуба из Санкт-Петербурга вывесили гигантский баннер с богатырями. «На родной Руси не бывать врагу!», – гласит подпись над полотном.

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В случае победы над железнодорожниками «Зенит» станет чемпионом России.

Титул станет для клуба из Санкт-Петербурга третьим подряд.

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